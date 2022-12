Vwo’er Natali (17) maakt zich hard voor queer-community op CSG Reggesteyn: ‘Leerlingen worden gepest en buitengesloten’

Nieuwsupdate Wierden wilde nooit windmolens, maar is straks toch de eerste van Twente met zo’n ding, hoe kan dat?

Wierden krijgt een windturbine. Weliswaar eentje van ‘slechts’ 38 meter hoog, maar een windturbine is een windturbine. Dat het gevaarte in de achtertuin van boer Jan Dasselaar in Hoge Hexel komt, is bijzonder, want de windmolen is direct de eerste van Twente. En dat in een gemeente die gerust tot één van de felste tegenstanders van windenergie in de regio mag worden gerekend.

