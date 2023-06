Waarom heeft onkruid vrij spel in zoveel van deze perken en parken? ‘Eén grote woekerzooi!’

met video Arno en Rob schieten meteen in actiestand na ontplofte dam Oekraïne: ‘Heb er vaak overheen gereden’

Het nieuws van de opgeblazen stuwdam in Oekraïne kwam hard binnen. Daarom bedachten Arno Klijbroek van De Leeuw Kyiv en Rob Aa van Salland zich geen moment en sloegen de handen ineen. Samen startten ze een hulpcampagne voor de getroffen regio in Oekraïne. ‘Het is heel moeilijk om die beelden te zien.’