Walder: ‘Weinig animo voor CPO-project in Hellendoorn’

Er moeten voldoende jongeren in Hellendoorn blijven wonen om de leefbaarheid in het dorp te garanderen. Twee jaar geleden hebben enkele jongeren een behoefteonderzoek gedaan onder starters op de woningmarkt en daaruit bleek dat 74 Hellendoornse jongeren op zoek waren naar woonruimte in het dorp. In de praktijk blijkt het voor deze doelgroep echter lastig een woning te vinden.

CPO-project

„Ik heb deze mensen met elkaar in contact gebracht en verteld dat zij zich bij de gemeente kunnen melden als ze als groepje inderdaad serieuze belangstelling voor zo'n project hebben. Dan gaan wij dat verder samen met hen organiseren. Helaas heb ik nooit meer iets van deze mensen teruggehoord. Er is blijkbaar onvoldoende animo voor een dergelijk project in Hellendoorn en dat verbaast mij wel een klein beetje want recent is dat in Daarle en zelfs in Marle wel gelukt”, zegt Walder