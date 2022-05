Warenmarkt keert weer terug naar Markt in Nijverdal: ‘Fors omzetverlies’ door tijdelijke verplaatsing

‘Mister Triatlon’ en ‘mister Daarle’ zijn nu Ridder: in totaal 23 onderschei­din­gen in de Regge­streek

RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN/WIERDEN - Traditiegetrouw is de dag voor Koningsdag de lintjesregen, ook in de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn. In totaal zijn 23 mensen in het zonnetje gezet, de meesten zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee uitblinkers in Holten en Daarle zijn Ridder geworden.

26 april