Wat gebeurt er als je dit lied nu zou uitbrengen?

Mysterie bij huis in Rijssen: waar komen deze 22 eitjes ineens vandaan? ‘Ik moest en zou het weten’

Ineens lagen ze daar pal naast de voordeur van Jan (84) en Janneke Slofstra (76). Eieren, een stuk of vijf. En na elke nacht lagen er meer. Uiteindelijk liep het aantal op tot 22 eieren. Wie ze daar neerlegde? Was het een grap? De bewoners wisten het niet. Tot Janneke midden in de nacht een keer naar buiten keek. „Ik moest en zou het weten.”