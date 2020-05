We mogen weer! De 18-plussers van deze drie sportclubs in de Reggestreek hebben de training hervat

Ree gered van de verdrin­kings­dood in Daarler­veen

9:35 DAARLERVEEN - In het kanaal aan de Brugstraat in Daarlerveen is zaterdagochtend een ree gered van de verdrinkingsdood. De ree werd opgemerkt door oplettende voorbijgangers die de brandweer belde voor hulp. Nadat de ree bevrijd werd is hij losgelaten in het buitengebied.