Wéér net niet voor Hellendoorn: ‘Volgend seizoen zijn we hongeriger dan ooit tevoren’

DOS’37 wint spektakel­stuk en keert terug in eerste klasse: ‘Hopelijk hebben we volgend seizoen meer van zulke wedstrij­den’

DOS’37 keert, na een seizoen in de tweede klasse gebivakkeerd te hebben, terug in de eerste klasse. Op Sportpark Het Achterveen in Hattem werd in de finale van de nacompetitie Hierden met een 2-1 verslagen.