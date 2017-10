Wereldkampioen darten met Nijverdals tintje

De Nederlandse jeugd is op het toernooi oppermachtig. De wereldkampioenen Justin van Tergouw (17), Wessel Nijman (17), Layla Brussel (15), Lerena Rietbergen (14) gooien Iran, Ierland en Turkije naar huis. Bontekoe: "Dit team is zo sterk, ik hoefde eigenlijk weinig te coachen. Al voor de finales gespeeld waren, was duidelijk dat Nederland 'overall' kampioen was."

De 46-jarige bondscoach is sinds 2002 verknocht aan darten. Door een blessure stopt hij met voetballen. Met enkele clubgenoten richt hij een dartclub op binnen voetbalclub Eversberg. Het ledenaantal groeit tot 60 darters, waarvan 20 jeugdleden. Dick promoot darten via het project 'Kennismaking met sport' en organiseert internationale toernooien. Hij werkt nauw samen met Dartvereniging Oost-Nederland. Het is een logische stap dat hij jeugdvoorzitter van de vereniging wordt.

Als eind 2016 de vacature voor jeugdbondscoach vrijkomt, blijkt snel dat Bontekoe de juiste kandidaat is. In zijn nieuwe rol reist hij de wereld over. Van een toernooi in België tot het EK in Zweden, waar de jeugd ook titels pakt. En pas het WK. "Een fantastische ervaring", zegt de bondscoach. " z

Over twee jaar is er weer een WK Darts. En Dick gaat dan opnieuw met een jeugdteam voor de prijzen.