Wereldkampioenen, Europese toppers en aanstormend talent: dit zijn de sporters van het jaar in Hellendoorn

Meervoudig wereld- en Olympisch kampioen baanwielrennen Jeffrey Hoogland kan opnieuw een prijs toevoegen aan zijn toch al indrukwekkende medailleoogst. De in Haarle wonende Nijverdaller is zaterdagavond tijdens het sportgala in de sporthal in de Kruidenwijk uitgeroepen tot Hellendoorns sportman van 2022.

Zijn directe concurrent en mede-Olympiër Frank Hosmar (para-dressuur) had deze keer het nakijken, maar deze Haarlenaar liet via Facebook weten dat het natuurlijk geen schande is om te verliezen van dit ‘fietskanon’. Jeffrey krijgt van hem de hartelijke felicitaties.

Underdog wint

Baanwielrenster Shanne Braspennincx, de vriendin van Hoogland, en duurloopster Arenda Könnecke-Scherpenkate waren de bekendste namen in de strijd om de titel sportvrouw van 2022. Maar het was uiteindelijk underdog Lynn Valk (motorcross), die er met deze titel vandoor geen. Deze keuze van de jury was voor voorzitter André Vliek van de organiserende Stichting Sportverkiezing Gemeente Hellendoorn geen verrassing. „De jury heeft vooral gekeken naar de prestaties, die de genomineerde sporters vorig jaar hebben geleverd. Lynn behaalde zowel op het NK, EK als WK medailles in haar klasse”, benadrukt Vliek.

Dat de waterpolo-heren van Het Ravijn werden uitgeroepen tot sportploeg van 2022 hadden de meesten wel zien aankomen. Nikki Löwik mag zich sporttalent van het jaar noemen. Deze gewichthefster kan terugkijken op een uitermate succesvol sportief jaar met drie Europese en twee nationale titels.

Cheerleaders

In de categorie ‘overige sporten’, sporten van bonden die niet zijn aangesloten bij het NOC*NSF, ging de prijs naar de cheerleaders Sharice Markslag, Iris Markslag en Mevy Lumamuly. Dit Hellendoornse trio komt uit voor Team NL uit Heerenveen, dat goud op het EK Cheerleading haalde en bovendien tweede werd op het WK in het Amerikaanse Orlando.

Vliek: „Voor het eerst sinds drie jaar konden we weer eens een volwaardig sportgala organiseren. De sporthal in de Kruidenwijk bleek hiervoor een uitstekende locatie te zijn. We kregen veel complimenten over de ambiance en de sportieve aankleding van de zaal. Wat mij betreft houden we het sportgala hier volgend jaar opnieuw.”

Plankje doormidden

De sportprijzen werden onder meer uitgereikt door sportwethouder Peter Lage Venterink en burgemeester Jorrit Eijbersen, die zich tijdens een taekwondo-demonstratie liet verleiden zelf ook een plankje doormidden te slaan.

Volledig scherm Jeffrey Hoogland, Hellendoorns sportman van 2022, ontbrak op de uitreiking in de sporthal in de Kruidenwijk. © photo: Cor Vos