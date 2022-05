Wereldwinkel in Nijverdal verhuist, en niet voor het laatst: ‘Afwachten of we het gaan redden’

‘Een groot risico’

Borkent vindt dat Ganesha een groot risico neemt, nu de winkel verhuisd is naar het Keizerserf omdat het 'randje van het centrum’ is. „We hebben erg lang gezocht naar een nieuwe stek en veel pandeigenaren in het centrum benaderd met de vraag of ze ons misschien korting geven op de huur omdat we toch een non-profit organisatie zijn. Maar dat wilde helaas niemand. Aan het Keizerserf is niet zoveel doorstroom omdat het er niet zo druk is. We zijn nu nog maar een van de vijf Wereldwinkels in Nederland, en het is nu voor ons erg spannend of dat ook zo blijft.”