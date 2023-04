Wicher Diallo wil met vrouwen Ravijn naar halve finales: ‘Anders is het seizoen niet geslaagd’

Lintjesre­gen verrast trio in Almelo: ‘Een kleine club, maar uw daden zijn groot’

De lintjesregen is woensdag in Almelo neergedaald bij drie verraste inwoners van de stad. Gerda Boertien, Gerrit Leus en Meindert van der Woude kregen in het stadhuis een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Arjen Gerritsen: „U vormt een kleine club, maar uw daden zijn groot. Uw uitzonderlijke maatschappelijke prestaties maken dat u een lintje verdient”.