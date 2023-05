Wie blokkeert uitrit van de brandweer? ‘Zo kunnen we niet uitrukken’

Vogelbe­scher­ming vreest voor leefgebied patrijs op plek vluchtelin­gen­op­vang Vriezen­veen: ‘Verdrietig dat er zo mee wordt omgegaan’

Zit er nou wel of geen broedende patrijs op de plek waar Twenterand een vluchtelingenkamp wil bouwen? Daarover ontstaat een hele soap binnen de gemeente. Een ding is zeker: de beschermde vogel is er meermaals gezien.