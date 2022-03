Wie zijn straks de boegbeelden van de Hellendoornse politiek? Wel volop wethouderskandidaten, ‘maar we zeggen nog even niet wie’

Heel hoog water in Nijverdal: ‘Ik woon hier nu dertig jaar, maar dit heb ik nog nooit gezien!’

NIJVERDAL - Wadi’s staan tot aan de rand toe vol met water, op weilanden staan grote plassen en op diverse plekken is het riviertje de Regge buiten zijn oevers getreden. Hoog water in Nijverdal. „Zoiets heb ik in dertig jaar nog niet gezien.”

22 februari