Wierdenaar Eertink wil vooral genieten van rally in zijn ‘achtertuin’

Voor Eduard Eertink, die al sinds 2005 aan rally’s deelneemt, is Hellendoorn een geweldige uitdaging. „De proeven zijn fantastisch, het deelnemersveld ongelooflijk sterk en de ambiance groots”, zegt de Wierdenaar, die in 2005 debuteerde in een Opel Astra, waarna hij overschakelde op de Chevrolet Kalos in cup-uitvoering. Na 2007 nam hij vanwege zijn drukke werkzaamheden (hij zette een eigen onderneming op) een langdurige pauze. In 2017 werd hij gegrepen door de Peugeot 206 Rally Cup. Daarin vond hij het plezier en de ontspanning van de rallysport. Vorig jaar maakte hij met een VW Polo R5 tijdens de Hellendoorn Rally zijn debuut in ‘de eredivisie van de Nederlandse rallysport’.