Winkelhart van Nijverdal steeds aantrekkelijker: ‘Leegstand gehalveerd, groter aanbod en beter bereikbaar’

NIJVERDAL - De leegstand in het winkelhart van Nijverdal is de afgelopen twee jaar gehalveerd. Nu staat nog zo'n 11 procent van de winkelpanden in het centrum leeg, dat was 19 procent. Dat maakt het centrum een stuk aantrekkelijker om te verblijven.

De cijfers over het terugdringen van de leegstand in Nijverdal worden genoemd in een rapport van adviesbureau Goudappel, waarin de ‘aantrekkelijkheid’ en het ‘toekomstperspectief van 39 centrumgebieden in de provincie Overijssel met elkaar worden vergeleken.

Beter bereikbaar, meer aanbod

Dat onderzoek wordt om de twee jaar gedaan en Nijverdal is nu de snelste stijger op het lijstje. Die grote sprong voorwaarts is niet alleen een gevolg van de vermindering van de leegstand. Het centrum is ook beter bereikbaar met zowel de auto, trein als fiets en bovendien is het aanbod van voorzieningen tegenwoordig een stukje groter. Het aanbod in Nijverdal is groter dan het aanbod in vergelijkbare middelgrote gemeenten in Overijssel. Nijverdal heeft volgens het rapport ‘een mooie mooie mix van winkels, horeca en cultuur’.

‘Investeringen werpen vruchten af’

Volgens wethouder Egbert Nijenbanning van economische zaken is de afgelopen jaren door gemeente, provincie en vastgoedeigenaren fors geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van het Nijverdalse centrum en beginnen die investeringen hun vruchten af te werpen. Nijenbanning: „Die zorgen ervoor dat Nijverdal een plek is waar je graag komt én blijft.”

Zijn college Gea Oord noemt Plan Keizershof als een voorbeeld van een eigentijds woningbouwproject dat het centrum op de kaart zet. Drie winkelpanden worden gesloopt en verbouwd om straks plaats te maken voor 18 appartementen in diverse prijsklassen.

Meer groen nodig

Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten. Het centrum van Nijverdal is nogal versteend en moet worden vergroend. Meer openbaar groen maakt het winkelgebied aantrekkelijker om te verpozen en helpt bovendien de hittestress in de dorpskom te verminderen. In de plannen voor een grondige herinrichting van de Willem-Alexanderstraat, Maximastraat en het Keizerserf zijn daarom veel extra struiken en bomen opgenomen.

Volledig scherm De Willem-Alexanderstraat is nu nogal versteend. Hier zijn veel extra struiken en bomen gepland. © Lenneke Lingmont