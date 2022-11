Wordt gevaarlijke tijgermug komende jaren vaste prik in Nijverdal? ‘We kunnen bestrijding goed aan’

Nieuwsupdate Op vakantie naar de Sallandse Heuvelrug? Haal dan wel een reisprik tegen knokkel­koorts of chikungu­nya

REGGESTREEK - Journalisten zijn grapjassen. Als er nieuws binnenkomt, rollen al gauw de flauwe woordgrappen over tafel. Neem die tijgermuggeninvasie in Nijverdal. Dan gaat het binnen een paar seconden over ‘Tijgerdal’, een ‘leuke insteek’ of de NieuwsupDeet. Ja, je lacht wat af met ons. En je moet ook wel relativeren, want niet elk verhaal is even plezierig om op te schrijven.

29 oktober