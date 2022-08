Zeker tot en met december opbrekingen in centrum van Nijverdal

Uniek in Nederland: Spinning Jenny gaat in Twente garen spinnen van oud textiel

NIJVERDAL/HAAKSBERGEN - De eerste Nederlandse fabriek die grote hoeveelheden garen gaat spinnen van gerecycled textiel, komt in Nijverdal. Het gaat Spinning Jenny heten en gaat zo’n tienduizend kilo garen per dag maken. Het plan is ontwikkeld binnen de Haaksbergse stichting Texperium, die opgaat in de nieuwe fabriek.

16 augustus