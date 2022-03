Zompen in de Reggestreek varen zaterdag voor Oekraïne

Busse

Regge

De tochtjes met de zomp worden gehouden tussen 10 uur ‘s morgens en 15.30 in de middag. Dan vertrekt de laatste boot. Zoals gezegd, steeds voor een tochtje van een half uur over de Regge. De schipper zal onderweg wat vertellen over de geschiedenis van de Regge en het omliggende gebied. Wie zaterdag aan wil monsteren in een van de eikenhouten platbodems kan terecht bij de aanlegplaats naast de Pelmolen in Rijssen (Pelmolenpad 9A), in Enter bij De Waarf (Werfstraat 19) of bij de opstapplaats achter de ijsfabriek van Ben & Jerry's in Hellendoorn.