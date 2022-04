ZorgAccent opent verhuisde afdeling revalidatie in Nijverdal

De afdeling van ZorgAccent komt van woonzorglocatie Krönnenzommer in Hellendoorn en staat nu dus in hartje Nijverdal, achter het Medisch Centrum aan het Rembrandtplein. In het pand wordt geriatrische revalidatiezorg (voor ouderen) gegeven en is er een eerstelijns verblijf. Dat is voor patiënten die niet per se in het ziekenhuis hoeven te zijn, maar wel zorg nodig hebben. Daarvoor wordt samenwerkt met de ziekenhuizen in de regio, de huisartsen en andere hulpverleners.