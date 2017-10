Zwemmen en survival in Nijverdal

Donderdagavond werden op de laatste avond van de vierdaagse de medailles uitgereikt. Het aantal deelnemers aan de vierdaagse daalt, zegt zwembadmanager Ruben Buijserd. "Maar het aanbod aan activiteiten in de herfstvakantie is dan ook enorm gegroeid. Kinderen kunnen elke dag kiezen wat ze willen doen. Toch mogen we als zwembad niet klagen. Het is elke dag gezellig druk." Vanavond is er een heksendisco in het Ravijn. "Tussen 19.00 en 21.00 uur dansen er heksen mee, is het zwembad griezelig gezellig aangekleed is en draait de dj leuke muziek", weet Buijserd.