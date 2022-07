Bezoekers van zonnige zesde editie Stoer Voer in Hengelo genieten, maar klagen over hoge prijzen: ‘Wel van goede kwaliteit’

alle 14 colleges bekend CDA verliest terrein in Twentse gemeentebe­stu­ren

NIJVERDAL - Het CDA bestuurt in steeds minder Twentse gemeenten mee. Ruim honderd dagen na de gemeenteraadsverkiezingen is de samenstelling van alle veertien Twentse colleges bekend. In negen daarvan is plaats voor het CDA. Acht jaar geleden zaten de christendemocraten nog in alle gemeenten aan de bestuurstafel.

