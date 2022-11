Borne zwicht alsnog en onderzoekt zelf of er echt geen ruimte is voor windmolens

BORNE - Borne gaat toch zelf nog een keer kijken of er ruimte is op eigen grond om windturbines te plaatsen. Zo moet worden voorkomen dat de provincie straks plekken aanwijst. Ondertussen worden bedrijven ondersteund bij het plaatsen van zonnepanelen op hun dak.

De provincie Overijssel voert al enige tijd de druk op de gemeentes op om te komen tot een aantal windturbines in Twente. Dat was in september nog reden voor burgemeester en wethouders nogmaals aan te geven dat die in ieder geval niet in Borne komen. Omdat daar geen ruimte voor zou zijn.

Borne maakt eigen ‘windbeleid’

Daar komt het college nu op terug, zo werd de gemeenteraad dinsdagavond verteld tijdens een informatiebijeenkomst over de energieplannen. Borne gaat alsnog eigen ‘windbeleid’ maken, waarbij officieel op papier wordt gezet of er wel of geen ruimte is voor windmolens. Ook wil de gemeente meepraten over het (particuliere) plan voor twee turbines bij knooppunt Buren op grond van Hof van Twente.

Borne wil zo zelf de regie houden over haar grondgebied. Overijssel heeft gedreigd zelf plekken voor windmolens aan te wijzen als er op korte termijn onvoldoende concrete plannen zijn. De gemeenteraad moet zich in mei kunnen buigen over het Bornse windbeleid.

Hulp bij zonnepanelen op bedrijven

Ondertussen blijft Borne zich vooral richten op zonne-energie. Daarbij wordt met name gedacht aan zonnepanelen op daken van bedrijfspanden. Om de aanleg daarvan te stimuleren, gaat de gemeente bedrijven helpen. Onder meer door samen te kijken naar de mogelijkheden voor specifieken en of opgewekte energie kan worden ‘teruggeleverd’ aan het stroomnet. Borne heeft daarvoor het onafhankelijke bureau Bind in de arm genomen.