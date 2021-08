Eerst afstel, toen uitstel. Maar nu kan Hengelo zich toch echt gaan opmaken voor het NK Masters Atletiek

Justin (30) uit Twente heeft unieke verzame­ling sneakers: ‘Ik draag ze alleen bij mooi weer’

18 augustus HOF VAN TWENTE - Of Justin (30) nou onderweg is naar zijn werk, geniet van een koffiepauze of thuis op de bank zit: de kans is groot dat hij met zijn telefoon in de hand het internet afstruint op zoek naar een nieuw paar sneakers. De Twentenaar is gek op schoenen. „Mensen verklaren mij vaak voor gek.”