Gezien door de ogen van de Hengelose stadsdichter Wouter Munsterman: Stadspark Weusthag-Zuid

Weduwe wacht al drie jaar op strafzaak tegen Eternit: ‘Dit doet zo’n pijn’

Meer dan drie jaar na de aangifte is nog steeds onbekend of het bedrijf Eternit wordt vervolgd voor het veroorzaken van asbestkanker. Nabestaanden hebben geen idee of de strafzaak er komt. „Liever vandaag dan morgen wil ik de uitslag weten”, zegt weduwe Jacqueline Averdijk uit Goor.

8:04