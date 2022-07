Hengelo grijpt naast geldpot voor woningbouw, in najaar nieuwe poging

Schaaps­kooi van Henk Nijland uit Markelo met Overijs­sels riet gerestau­reerd: ‘Völ mooier kan ‘t nich word’n!’

MARKELO - De kleinste schaapskooi van Overijssel staat in Markelo. Eigenaar Henk Nijland is er maar wat trots op. Wat voorheen een bouwval was is nu een sieraad. De plaatselijke rietdekker voorzag het bouwwerk van een nieuw dak. Op traditionele wijze, met riet uit eigen regio. „Völ mooier kan ‘t hier nich word’n.”

29 juni