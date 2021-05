Hengelo heeft ambitieuze plannen met voetbalacademie FC Twente/Heracles

Strijd in dierenambu­lan­ce­land: ‘Enschede pakt ritten af van Hengelo’

7:05 HENGELO - Dierenambulance Enschede snoept ritten af van de collega’s van Hengelo. Dat beweert Miranda Mengerink van Dierenambulance Zorgteam Twente, de ambulance voor Hengelo en omstreken. In Enschede zien ze dat anders. „Wij rijden in Hengelo in opdracht van Dierenopvangcentrum Hengelo.”