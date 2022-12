Hengelo moet samenwerken om positie arbeidsmigranten te verbeteren

Een voorstel van deze strekking wordt volgende week gedaan door de SP in een vergadering van de gemeenteraad. De fractie volgt daarmee een rapport van de commissie Roemer aan de Tweede Kamer waarin wordt gesteld dat onderzoek noodzakelijk is en dat daarin een belangrijk rol voor de gemeenten is weggelegd. De Tweede Kamer is dat met Roemer eens.

Speculanten

In Hengelo speelt de situatie rond arbeidsmigranten al enige tijd. Speculanten kopen huizen op, waarin arbeidsmigranten na bemiddeling van een uitzendbureau via kamerverhuur wonen tegen hoge huurprijzen. Voor zover bekend is aan die situatie een einde gemaakt. De gemeente wil in een drietal wijken ‘opkoopbescherming’ invoeren dit jaar, om speculanten zo de wind uit de zeilen te nemen. In de wijken Woolde, Groot Driene en delen van de Hengelose binnenstad worden huisjesmelkers binnenkort buitenspel gezet.

Tweedeling

De SP stelt vast ‘dat in Hengelo huisjes melken helaas mogelijk is ook na het aannemen van een huisvestingsverordening opkoopregeling. Er kunnen voor arbeidsmigranten nog steeds gekoppelde overeenkomsten kunnen worden gemaakt van wonen en werken.’ De opkoopregeling geldt immer maar in een paar wijken.

Stappen

Gewezen wordt op een tweedeling tussen arbeidsmigranten die werken voor lage lonen en zogenaamde ‘expats’, die aangetrokken zijn vanwege hun hoge opleiding en kennis. Hengelo zou na het onderzoek stappen moeten nemen om de positie van arbeidsmigranten daadwerkelijk te verbeteren.