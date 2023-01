Hengeloër Lukas Schoonhoven heeft zijn tijd gehad als politicus: 'Ik had 's nachts op de muur gebonkt en geroepen: Hou jullie bekken allemaal’

Borne stapt weer informeel het nieuwe jaar in, voor het eerst met een nieuwe burgemees­ter en voorzitter

BORNE - Hij is al twee jaar voorzitter, maar kon nog nooit doen waarvoor hij is aangesteld. Het kan erger. De ander zit net iets langer op zijn post en kon er ook nog nooit bij zijn. Zondag komt daar voor Marco Buitelaar en burgemeester Jan Pierik eindelijk verandering in.

30 december