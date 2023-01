Hengeloos uitvaartbedrijf lapte cao aan de laars; oud-medewerker krijgt fikse nabetaling

Twee versleten heupen? Twentse patiënte kreeg beide protheses in één keer

Twee nieuwe heupen krijgen tijdens één en dezelfde operatie. Deze bijzondere medische ingreep wordt in Nederland hooguit tien keer per jaar uitgevoerd. In Twente gebeurde het vorig jaar één maal. Orthopedisch chirurg Roy Brokelman haalde het kunstje uit bij een 73-jarige vrouw, afkomstig uit Oekraïne.

