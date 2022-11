Hengelose Ellen kent het erotische stigma van paaldansen: ‘Ik houd wel van sexy’

Aparthotel Delden gaat vanaf december maximaal 34 vluchtelin­gen opvangen

DELDEN – Om het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te ontlasten, is sinds 1 september een groep vluchtelingen ondergebracht in de oude sporthal De Reiger in Delden. Daar komt nu een tweede locatie bij. Van 1 december 2022 tot 1 april 2023 worden bij Aparthotel Delden maximaal 34 asielzoekers opgevangen.

