Hengelose journalist die Irak uit werd gezet terug in Nederland

UTRECHT - De Iraaks Koerdische Regionale Regering heeft donderdag de uit Hengelo afkomstige journaliste Frederike Geerdink (52) het land uitgezet. Ze is inmiddels terug in haar huidige woonplaats Utrecht.

Geerdink stond woensdag op het punt de grens over te steken naar Noordoost-Syrië. Ze was op pad voor een reportage voor een Nederlands magazine. Bij de grens is ze door de politie tegengehouden en op het vliegtuig naar Nederland gezet als ‘ongewenst persoon’.

‘Diep triest’

De Nederlandse ambassadeur in Bagdad heeft contact opgenomen met de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken over de zaak. Algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Thomas Bruning, noemt het ‘diep triest’ dat Geerdink schijnbaar door Turkije word belemmerd in haar werk.

Geerdink denkt namelijk dat onder druk van Turkije haar het werken onmogelijk wordt gemaakt. Ze zei daar woensdag na de aanhouding dit over: „Erdogans arm is lang.” Ze is uiterst kritisch op de president.

Vrijgesproken

De journaliste is expert als het gaat over het Koerdisch vraagstuk, de PKK. Ze was tien jaar lang correspondent, totdat ze in 2015 Turkije werd uitgezet. De Hengelose werd toen beschuldigd van ‘propaganda voor de terreurorganisatie PKK’. Ze werd vrijgesproken, maar is niet meer welkom in Turkije.

Geerdink noemt het triest dat de autoriteiten in de Kurdische regio in Irak ‘zo bang zijn voor een vrouw met een pen’. „En trouwens ook voor de lokale journalisten, die meer dan ooit in gevangenissen worden gezet. Maar ik ben er trots op dat mijn pen zo scherp is.”