Hengelose journaliste Frederike Geerdink opgepakt bij grens Noordoost-Syrië

ERBIL - De uit Hengelo afkomstige journaliste Frederike Geerdink (52) is woensdagavond opgepakt in de Koerdische regio met Irak. Dat gebeurde toen ze de grens met Noordoost-Syrië wilde passeren. Ze meldde haar aanhouding zelf op Twitter.

Waarom ze de grens niet mocht passeren, is nog onduidelijk. Evenals wat er nu gaat gebeuren. Ze zat vast op de luchthaven van Erbil, de hoofdstad van de federale staat Iraaks-Koerdistan.



Geerdink denkt dat onder druk van Turkije haar het werken onmogelijk wordt gemaakt. Ze twitterde: „Erdogans arm is lang.” Ze is uiterst kritisch op de president.

Uitgezet door Turkije

De Hengelose was op weg naar Kobani voor ‘een groot verhaal voor een Nederlands magazine’. De journaliste is expert als het gaat over het Koerdisch vraagstuk, de PKK. Ze was tien jaar lang correspondent in Turkije en woonde toen in de vooral door Koerden bewoonde stad Diyarbakir.

In 2015 werd ze Turkije uitgezet. De Hengelose werd beschuldigd van propaganda voor de ‘terreurorganisatie PKK’. Ze werd vrijgesproken, maar is niet meer welkom in Turkije.

‘Ik ben gedeporteerd’

Geerdink denkt nu dat Turkije dus opnieuw haar journalistieke werk wil belemmeren. „Ik ben gedeporteerd uit de regio Koerdistan in Irak. Ik was bijna de grens met Noordoost-Syrië overgestoken toen plotseling de sfeer veranderde. Ik werd met de politie in een auto gezet en naar het vliegveld van Erbil gebracht. Persona non grata. Erdoğans arm is lang.”

Ze noemt het triest dat de autoriteiten in de Kurdische regio in Irak ‘zo bang zijn voor een vrouw met een pen’. „En trouwens ook voor de lokale journalisten, die meer dan ooit in gevangenissen worden gezet. Maar ik ben er trots op dat mijn pen zo scherp is. En weet je wat? Iedereen die over Koerdistan en Turkije schrijven? Slijp je potloden, ze kunnen ons niet allemaal deporteren.”