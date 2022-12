HKS Metals schrapt kerstgeschenk voor klanten om de Voedselbank Hengelo te verblijden met 75 pakketten

Lepeltje-lepeltje in een plantsoen in Hengelo, deze fanatieke­lin­gen trotseer­den afgelopen nacht de vrieskou

HENGELO - De temperatuur lag een paar graden onder het vriespunt, maar dat weerhield zes leden van de Stichting Bernhards Ontmoeting er niet van om in de nacht van vrijdag op zaterdag te overnachten in het Prins Bernhardplantsoen in Hengelo.

10 december