Hoge rente op studiefinanciering dreigt: zo kun je de schade beperken

Op de Universiteit Twente wordt dinsdag een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over studiefinanciering en de gevolgen van onder meer de snel stijgende rentepercentages. Studenten weten eigenlijk bar weinig over de lening die zij afsluiten, zo constateerden initiatiefnemers Friso van den Boom en Bart Schuurman. Zij spreken daarbij ook voor zichzelf, ze kwamen er achter dat dit vervelende verrassingen kan opleveren.

„Het is indertijd mooi verkocht: een aantrekkelijke lening, doe het nu maar, dat komt wel goed. Je kunt je er geen buil aan vallen”, zegt Friso. „Maar we leefden toen in heel uitzonderlijke economische omstandigheden.”

Rente stijgt razendsnel

De huidige generatie studenten sloot haar leningen af op het moment dat de rente jarenlang op 0 procent stond. Op dit moment stijgt dat percentage echter razendsnel en staat al op 2,2 procent.

Elk jaar wordt het rentepercentage voor de lening opnieuw vastgesteld. Voor leningen die dan net stop zijn gezet, wordt deze vijf jaar vastgelegd. Om een voorbeeld te geven: Over een lening die nog deze maand stopt, wordt vanaf 2023 rente berekend. Het percentage dat dan geldt, is nog heel erg laag: 0,46 procent. Wie in januari of later dat jaar zijn lening stopzet, krijgt te maken met de rente die voor 2024 wordt vastgesteld. En die pakt naar verwachting (veel) hoger uit.

Tijdelijk stoppen lening is gunstig

Dat kan enorm grote verschillen opleveren. Iemand met een lening van 10.000 euro betaalt bij 2,5 procent rente al ruim 200 euro per jaar meer ten opzichte van die bijna halve procent, bij leningen van 40.000 is dat 800 euro. In die rentevaste periode van 5 jaar dus totaal 4000 euro extra. Stel dat de rente naar 5 procent stijgt, dan is het jaarlijks 450 euro rente per 10.000 euro geleend geld en 1800 per 40.000.

De voorlichting is dus mede bedoeld om studenten op deze truc te wijzen. Het stopzetten van de lening is dit jaar gunstig, omdat de 0,46 procent een zeer laag percentage is. Bij hogere percentages wordt de gok aanzienlijk riskanter, dus het is een eenmalig voordeel.

Nog wel onzekerheden

De Leidse student Michiel Boeren bedacht dat hij zijn beurs beter nog dit jaar stop kon zetten om dat voordelige percentage van 0,46 vast te leggen, nu hij tegen het einde van zijn studie loopt. Geïnspireerd door zijn idee, ontdekte de Groningse economiestudent dat je de financiering ook tijdelijk stop kunt zetten. Een maand later kan een nieuwe lening worden afgesloten, waarvoor dan wel de hogere rente zal gelden, maar de eerste lening kan tegen gunstige voorwaarden worden afgelost.

De bijeenkomst is dinsdag van 12.45 tot 13.45 uur in De Waaier 1 aan de Drienerlolaan 5. De link naar de livestream is https://tinyurl.com/ut-duo.

Truc is niet voor iedereen gunstig Niet iedere student kan gebruik maken van de slimmigheid. Bijvoorbeeld oudere studenten. Boven de 30 jaar kan geen lening meer worden afgesloten bij DUO. En wie nog maar aan het begin van zijn studie staat, ontkomt niet aan de hogere tarieven. In dat geval is het mogelijk verstandiger om de hoogte van de lening nog eens serieus te overwegen. Hoe lager, hoe minder er terugbetaald moet worden en hoe minder rente er bovenop komt. Dan helpt een bijbaantje of zuiniger leven. Enkele tips hoe studeren goedkoper kan: Tip 1: Hou inkomsten en uitgaven goed bij, met een jaar- maand of weekbegroting hou je grip op je geld en zie je het best waar je kunt besparen. Tip 2: Check regelmatig welke abonnementen je hebt en of je die nog gebruikt. Die kunnen ongemerkt tientallen of honderden euro’s per jaar (of zelfs maand) kosten. Denk aan sportscholen, streamingdiensten. Tip 3: Zelf (samen) koken. Eten bestellen is natuurlijk makkelijk, maar veel duurder. Kook je voor jezelf? Kook dan grotere hoeveelheden om zowel kosten als moeite te besparen. Tip 4: Verhoog je inkomsten. Zorg dat je alle toeslagen waar je recht op hebt ook aanvraagt. Jongeren laten veel geld liggen omdat ze niet weten waar ze recht op hebben. Hartstikke zonde als je datzelfde bedrag met rente leent omdat je het nodig hebt. Tip 5: Zoek een (beter betaald) baantje. Nu het werk voor het oprapen ligt, kun je met wat rondvragen al gauw een hoger salaris vragen. Op de website van Nibud staan nog meer handige bespaartips: www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/geld-besparen

Volledig scherm Bart Schuurman (links) en Friso van den Boom in de collegezaal voor waar dinsdag in de middagpauze de voorlichting wordt gegeven. © Reinier van Willigen