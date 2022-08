Lichaam nog niet vrijgegeven; toch vanavond al condoleance voor overleden Hengeloër

De Ligstoel Beroofd op Saint Kitts, en dat was nog niet eens de grootste nachtmer­rie van Anka Jacobs uit Borne

BORNE - Ze is docent, schrijfster en oud-raadslid. Maar bovenal een avonturier. In de zin dat ze altijd ergens naartoe wil waar ze nog niet is geweest. De zomerserie De Ligstoel is dus op het lijf geschreven van Anka Jacobs. „Ik heb haast. Wil alles meemaken.”

23 augustus