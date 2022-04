Na dood Maike (38) vecht Edo voor strengere controle bejaarde automobilist: ‘Maar wil hun vrijheid niet afpakken’

Best spannend: 49 namen voorlezen in Markelo voor een Nieuw-Zeelandse ambassa­deur en Canadese kolonel

MARKELO - Dat zal best even spannend worden voor Sanne en Nick. Ze mogen alle namen oplezen van de 49 Markelose en in Markelo omgekomen oorlogsslachtoffers en dan kijken ook nog eens een kersverse ambassadeur uit Nieuw-Zeeland en een Canadese kolonel toe.

7 april