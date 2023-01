Na zes beëdigingen door de burgemeester hoeft het voor Hengeloos raadslid Lukas Schoonhoven niet meer: ‘Ik heb mijn tijd gehad’

Op zoek naar nieuwe energie­bron­nen, maar voor 2040 zeker geen kernener­gie in Overijssel

ENSCHEDE - In de zoektocht naar nieuwe duurzame energiebronnen is kernenergie in Nederland een serieuze optie. Maar in Overijssel zal er voor 2040 zeker geen kleine modulaire reactor (een kleine kerncentrale) staan, blijkt uit onderzoek dat de provincie liet doen.

