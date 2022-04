Ouder echtpaar in Hengelo trapt in neptelefoontje van 'bankmedewerker', rechter spreekt verdachte vrij

HENGELO/ALMELO - In april 2020 de telefoon gaat bij een ouder echtpaar in Hengelo de telefoon. Aan de lijn een medewerker van de fraude-afdeling van de bank met een verontrustende mededeling. Iemand probeert hun rekening te hacken om zo hun geld te stelen!

De medewerker van de bank heeft wel een oplossing voor het geschrokken echtpaar. Als ze al hun geld overmaken naar een kluis van de Nederlandse Bank, dan staat het daar 24 uur veilig. En het liefst zo snel mogelijk, want dan hebben de specialisten van de bank de tijd om de hackers tegen houden. Het echtpaar trapt in de klassieke helpdeskfraude en maakt ruim 4000 euro over naar de bankrekening van de ‘kluis’.

Al eerder veroordeeld voor oplichting

Even later wordt een deel van het geld al gepind door een vrouw in Hengelo. Als de fraude aan het licht is gekomen herkent een agent Usa A. uit Enschede als de man die op de beelden van de pinautomaatcamera achter de vrouw staat. Deze A. is geen onbekende als het gaat om oplichting en fraude. In 2019 kreeg hij nog een werkstraf van 120 uur omdat hij drie bankrekeningen ter beschikking stelde voor grootschalige internetoplichting.

Als A. in een andere zaak wordt aangehouden weigert hij maar iets te zeggen over de zaak van het Hengelose echtpaar. De man die de rekening ter beschikking stelde voor de fraude wordt achterhaald. Hij heeft weinig te vertellen, behalve dat hij 50 euro kreeg van een onbekend iemand in ruil voor het gebruik van zijn rekening.

Twijfel

Na een strafeis van 2 maanden waarvan 1 voorwaardelijk spreekt politierechter ten Boer de Enschedeër vrij. De rechter moet op basis van het dossier concluderen dat hij de rol van Usa A. niet goed kan vaststellen. “En bij twijfel moet je vrijspreken” aldus Ten Boer.