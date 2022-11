Politie stuit op twee hennepkwekerijen bij invallen in Hengelo en Goor, twee aanhoudingen

Aanleiding van de invallen in panden in Hengelo en Goor is een onderzoek naar softdrugs. Bij de invallen werden twee werkende hennepkwekerijen gevonden. Deze zijn beide geruimd. Bij een doorzoeking van een pand in Hengelo werd een groot geldbedrag gevonden. Dit geldbedrag is in beslag genomen in verband met witwassen.