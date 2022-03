Populariteit lachgas heeft aanzuigende werking op centrumhoreca: Hengelose burgemeester grijpt in

Het is kleurloos, ruikt een beetje zoet en smaakt ook zo: lachgas. Als je het inhaleert, kom je korte tijd in een roes. Maar lachgas is gevaarlijk. Er is een toename van het aantal gezondheidsklachten als gevolg van het recreatief gebruik van lachgas. De stijging is voor het kabinet reden het gas op de lijst van verboden middelen te zetten. Dat gebeurt naar verwachting later dit jaar.