Treinvervoer Keolis tussen Zutphen en Oldenzaal ligt deze vrijdag plat

Uitge­groeid tot een gezellige traditie: samen oude kerstbomen verbranden op de Stroom Esch

BORNE - Het is een traditie die de saamhorigheid in de wijk Stroom Esch goed doet: het gezamenlijk verbranden van afgedankte kerstbomen op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar. „Dit is echt het enige dat we hier in de fik steken hoor.”

8 januari