Twee versleten heupen? Twentse patiënte kreeg beide protheses in één keer

Onrust over einde communie­vie­rin­gen neemt toe: ‘Beleid van kardinaal is een ramp voor de kerk’

Het plan van kardinaal Wim Eijk om over vijf jaar een eind te maken aan weekendvieringen zonder priester zorgt voor grote onrust in het bisdom Utrecht. Vooral de gelovigen in de Twentse kerkdorpen voelen zich gedupeerd. Het plan is voor hen de druppel die de emmer doet overlopen. „Het beleid van deze kardinaal is een ramp voor de Kerk.”

29 december