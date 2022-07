Veel oude bekenden op Afrika Festival in Hertme, ondanks hogere prijs: ‘Ook ónze kosten zijn gestegen’

Eendjes weten nu precies waar ze zwemmen. Of hebben de bouwvak­kers niet opgelet bij de Elsbeek in Hengelo?

HENGELO - Het heeft wel iets bijzonders: een beek in spiegelbeeld. Toch is het een foutje, zegt het waterschap Vechtstromen. Het hek bij de vernieuwde Elsbeek in Hengelo is niet helemaal goed geplaatst.

29 juni