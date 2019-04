‘Verhuizing trainingscomplex FC Twente is kapitaalvernietiging’

Dat schrijft de gemeente Hengelo in een brief aan de Enschedese gemeenteraad. Die stemt aanstaande maandag over een amendement dat de gezamenlijke collegepartijen gaan indienen. Daarin staat dat FC Twente op den duur, als de contracten met Hengelo zijn beëindigd, met alle teams weer in Enschede moet gaan spelen en trainen. Het contract voor veldhuur op het trainingscomplex in Hengelo loopt door tot 2021 en Twente is contractueel nog tot 2027 verbonden aan het hoofdgebouw. Vertrekt de club eerder dan moet het naar rato de 440.000 euro terugbetalen, die Hengelo twee jaar geleden stak in de renovatie van het pand.

Miljoenen geïnvesteerd

In Hengelo zijn ze niet blij met de voorgenomen verhuizing. In de Enschedese raad is er echter al geruime tijd irritatie over het feit, dat de gemeente alleen opdraait voor de financiële problemen bij FC Twente, terwijl ‘andere gemeenten meejuichen als het goed gaat.’ Hengelo herinnert de Enschedese raad er aan, dat het trainingscomplex in Hengelo in het jaar 2000 is gerealiseerd ‘in een partnerschap met diverse partijen, waaronder: FC Twente, gemeente Enschede, provincie Overijssel, Heracles Almelo en gemeente Hengelo.’ „Door de jaren heen zijn er vele miljoenen aan maatschappelijk kapitaal geïnvesteerd in dit trainingscomplex, het hoofdgebouw en de velden. Een verplaatsing leidt tot enorme kapitaalvernietiging van gezamenlijk gecreëerde maatschappelijke waarde. Om een gelijkwaardig complex elders te realiseren zijn opnieuw hele forse investeringen nodig”, schrijft Hengelo.

Heracles

Twente en Heracles hebben een gezamenlijke jeugdopleiding, waarbij de club uit Enschede nu 90 procent van de kosten van zijn rekening neemt. De clubs zijn in gesprek over een andere verdeling van de kosten. Dat is ook bekend in Hengelo. In de brief staat: „In intentie van de gesprekken van beide clubs is om de samenwerking als gelijkwaardige partners verder door te ontwikkelen. Vanuit de zijde van Heracles hebben wij vernomen dat het voor hun essentieel is dat dit op neutraal terrein gerealiseerd wordt. Heracles heeft aangegeven ‘niet welwillend’ te staan tegenover een volledige verhuizing van de jeugdopleiding naar Enschede. In een dergelijk scenario is het aannemelijk dat de gewenste doorontwikkeling en financiering van de gezamenlijke jeugdopleiding onder druk komt te staan.”

Lening

FC Twente heeft in 2008 een 20-jarige lening afgesloten bij de gemeente Hengelo van 450.000 euro en een rentepercentage van 5,3 procent. Op deze lening wordt jaarlijks 22.500 euro afgelost. De restschuld was begin dit jaar 225.000. „In de moeilijke tijden voor FC Twente zijn wij flexibel omgegaan met de betaling van aflossing en rente, uiteraard in onderling overleg met FC Twente”, schrijft het Hengelose college. Volgens het college verleende Hengelo FC Twente ook ‘korting’ op de huurprijs van de tien velden op het trainingscomplex

FC Twente vrouwen

De vrouwen van FC Twente trainen en spelen in Hengelo op de sportpark ’t Wilbert bij Achilles ’12. „Deze zomer dreigden de FC Twente vrouwen geen thuisbasis meer te hebben. Mede door inspanningen van de gemeente Hengelo hebben de FC Twente vrouwen weer een vaste locatie gevonden”, aldus het Hengelose college.