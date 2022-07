Vernielde M. uit Hengelo de auto van zijn buren? Rechter is daar niet van overtuigd en spreekt hem vrij

HENGELO/ALMELO - De spanning is te snijden in de Hengelose straat waar Eray M. (31) woont. Zijn buren beschuldigen hem ervan dat hij in mei dit jaar niet alleen de voorruit van hun auto vernielde, maar er ook nog eens een smerig goedje overheen goot.

De beschuldiging komt niet helemaal onverwacht voor M.. Dat blijkt donderdag wel tijdens zijn rechtszaak voor de rechtbank in Almelo. „Ik heb heel veel gedoe met mijn buren”, vertelt hij aan politierechter De Loor op het moment dat zij iets te laat de rechtszaal binnenkomen. „Ik word al jaren gestalkt”, zegt M. en hij wijst naar zijn buurman. „Met belletje trekken, door hem!”

Vastgelegd op beeld

De vernieling is vastgelegd op beeld. Tenminste, het overgieten met de vloeistof. Rond tien minuten over acht in de ochtend komt een man op een damesfiets aan. Hij stapt af en giet een goedje, vermoedelijk olie, uit een blik over de hele auto. Van achter naar voren. Niet zichtbaar op de beelden is het kapotslaan van de voorruit.

De buren zeggen dat ze M. herkennen op de beelden, maar daar denkt de Hengeloër heel anders over. „Wie die man op de beelden is? Geen idee, ik was het in ieder geval niet”, reageert hij. M. werd die dag aangehouden in de woning van zijn ouders; een plek waar hij rust zocht voor de ellende in zijn straat. Als de politie aanbelt doet M. open in zijn onderbroek. En dat was een compleet andere outfit dan beschreven door de politie na het zien van de beelden, zo wijst hij de rechter fijntjes aan.

Officier van justitie Gegic denkt genoeg bewijs te zien voor een veroordeling. Ze eist een boete van 225 euro en het betalen van de schade aan de auto, 349 euro.

Belangrijk detail

Advocaat Ruares geeft aan dat hij M. al wat langer kent, maar dat hij hem niet herkende op de beelden. „En dat de buurvrouw hem zegt te herkennen, zegt mij niets. Die maakt mijn cliënt het leven al heel lang moeilijk!” Ruares wijst de rechter ook op een belangrijk detail, de jas die M. aantrekt als hij in zijn ouderlijk huis wordt aangehouden is een heel andere dan de man op de beelden aanheeft.

Rechter de Loor spreekt M. uiteindelijk vrij. Ze neemt in overweging dat M. duidelijk moeite heeft gedaan een andere woning te zoeken en zijn verhaal over stalking heeft weten te onderbouwen. „Ik had het wel verwacht, hoor”, zegt M.’s buurman als hij de zaal verlaat.