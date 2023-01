31 jaar na de F-16 crash in Hengelo vrezen kwetsbare Bennie en Henny ineens voor gif in hun tuintje: ‘Ik vind het eng’

Volleybal: Apollo 8 te sterk voor Regio Zwolle Volleybal

BORNE - Apollo 8 heeft een belangrijke stap gezet in de strijd om een plek in de kampioenspoule. Donderdagavond won de ploeg van trainers Bart en Thijs Oosting met 3-1 van Regio Zwolle Volleybal. Daarmee nestelde de Bornse formatie zich stevig in de top vier.

12 januari