Aantal goederentreinen in Twente neemt explosief toe, zeker verdubbeling verwacht

Bastian uit Hengelo haalt Berlijn niet maar blijft fietsgek: ‘Misschien dat ik het deze zomer nog een keer pro­beer’

HENGELO - Hengeloër Bastian Bosch (40) wilde uitproberen of hij al fietsend in 24 uur of meer in Berlijn kon uitkomen. Na 300 kilometer moest hij zijn monstertocht opgeven. „Dit was best een knappe prestatie. Misschien dat ik het deze zomer nog een keer probeer.”

7 november