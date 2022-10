‘Aktie!’ door Marco Krijnsen: hoe het activisme een halve eeuw geleden in Hengelo begon

„Het boek gaat over actievoeren en activisme in de laatste vijftig jaar in Twente. Dat begint eigenlijk met de komst naar Twente van twee mensen: Jean Rouwet en Jan de Jongh. Zij komen in het boek uitgebreid voorbij”, zegt auteur en regiohistoricus Marco Krijnsen.

De katholieke boerenzoon uit Limburg Jean Rouwet had in Nijmegen gestudeerd. Het was de bedoeling dat hij in Twente een regionale afdeling zou opzetten van de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland. Die partij was in feite de voorloper van de SP. „Jean kwam in de zomer van 1971 naar Hengelo.” Rouwet heeft lange tijd voor de SP in de Hengelose gemeenteraad gezeten.