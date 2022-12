Albert uit Hengelo stopt met deelcontainer: ‘Ik ben geen vuilnisman’

Crisis bij grootste Twentse zorginstel­ling: zonder maatrege­len valt De Twentse Zorgcentra om

ENSCHEDE - Het voortbestaan van De Twentse Zorgcentra is in gevaar. De grootste zorginstelling van Twente voor mensen met een verstandelijke beperking stevent af op een miljoenenverlies. Een crisisteam dat drie keer per week bij elkaar komt, moet met een herstelplan het tij keren.

