Als de pijn weg is kan Marie-Janne uit Hengelo echt genieten: sigaretje, port, droge humor, bloemen en een frikadel

Herrie in Hengelo? Stil asfalt zorgt voor afname overlast langs wegen, maar spoorla­waai blijft probleem

HENGELO - Hoe lawaaiïg is het in Hengelo? De gemeente heeft daar onderzoek naar gedaan. De herrie van wegen is dankzij diverse maatregelen afgenomen, zo blijkt. Langs het spoor is juist sprake van meer herrie.

18 december